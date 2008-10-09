Путин заверил коммунистов, что с лидерством США покончено

Премьер-министр РФ Владимир Путин согласился со словами лидера фракции Коммунистической партии в Госдуме Геннадия Зюганова о том, что США утратили лидирующие позиции, и кризис в американской экономике продолжится.

Такое мнение глава российского правительства высказал на встрече с депутатами фракции КПРФ в Госдуме.

"В чем вы правы, безусловно, это в том, что доверие к Соединенным Штатам как к лидеру свободного мира, к лидеру свободной экономики, доверие к Wall street, подорваны, я считаю, навсегда. Возврата к прежней ситуации уже не будет", - сказал премьер и заметил, что это не только его личное мнение - об этом прямо или косвенно говорят лидеры европейских стран, председатели центральных банков, министры финансов и специалисты.

Пресс-секретарь президента США Дана Перино в тот же день вечером отказала журналистам в просьбе прокомментировать эти слова. "Я думаю, что я просто не буду отвечать на высказывания Владимира Путина", - сказала Перино.