Ющенко: Украина и Италия должны активизировать межпарламентские связи

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что Украина и Италия должны активизировать межпарламентские связи.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства, об этом он сказал сегодня в Риме на встрече с председателем Палаты депутатов Парламента Италии Джанфранко ФИНИ.

Президент отметил, что развитие сотрудничества между парламентами Украины и Италии, безусловно, «является неотъемлемым и принципиально важным фактором двустороннего политического диалога». Следовательно, отметил он, обеим сторонам следует позаботиться об активизации контактов между высшими законодательными органами Украины и Италии. В этом контексте В.ЮЩЕНКО обратил внимание на значительный потенциал уже созданных в наших парламентах соответствующих групп дружбы.

Говоря о проблемах украинских трудовых мигрантов в Италии, Президент отметил: Украина благодарна за надлежащее отношение официального Рима к нашим гражданам, в то же время мы считаем своей обязанностью обеспечить их надлежащую социальную защиту.

Касаясь темы признания международным сообществом Голодомора в Украине, глава государства приветствовал решение ряда региональных и городских советов Италии о признании Великого Голода 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. «Для нас это имеет большое значение», - подчеркнул он. Президент выразил надежду, что Палата депутатов Парламента Италии примет решение об увековечении памяти жертв Голодомора.

Со своей стороны, Дж.ФИНИ заверил, что Палата депутатов парламента Италии сформирует свою позицию в подтверждение этой трагической страницы украинской истории.

Он признал, что Украина принадлежит к европейскому сообществу, что подтверждено результатами саммита Украина-ЕС, который состоялся в сентябре этого года. В соответствии с ними, следующим шагом евроинтеграционного курса Украины станет подписание соглашения об ассоциации.

Говоря о евроатлантическом курсе нашего государства, Президент поблагодарил итальянскую сторону за позицию по украинскому вопросу во время саммита НАТО в Румынии.

Также во время встречи Дж.ФИНИ принял приглашение Президента посетить Украину.