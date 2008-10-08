Ющенко рассказал итальянцам, какие он сделал выводы после войны в Грузии

Украина вынуждена искать адекватные механизмы защиты собственного суверенитета, заявляет Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом он сказал в интервью итальянской газете “La Repubblica”.

В.ЮЩЕНКО ответил на вопросы о внутриполитической ситуации в Украине, евроатлантической интеграции, усилиях нашего государства относительно международного признания Голодомора 1932-33 годов геноцидом. Речь шла также о последствиях грузино-российского конфликта и, в частности, о позиции Украины в отношении Южной Осетии и Абхазии.

По убеждению главы государства, после последнего конфликта на Кавказе Украина еще раз убедилась в безальтернативности нашего курса на евроатлантическую интеграцию. «Мы вынуждены искать пути адекватных механизмов защиты собственного суверенитета. Украина имеет большой опыт в преодолении негативных международных кризисов путем мирных переговоров, потому что мы исповедуем принцип «лучше худой мир, чем хорошая война». С кризисами легче бороться совместно», - сказал Президент Украины.

Говоря о борьбе Украины за признание Голодомора 1932-33 годов геноцидом В.ЮЩЕНКО отметил: «Наша единственная цель - увековечение невинных жертв Голодомора. Наша обязанность - восстановить историческую память и осудить преступления, совершенные сталинским режимом. Голодомор - это неистребимая память украинского народа - такая же, как и память еврейского народа о жертвах Холокоста».

Интервью Президента газете “La Repubblica” вышло сегодня, 8 октября, в первый день официального визита главы государства в Италию.

*** Итальянская газета для широкой общественности La Repubblica основана 1976 году в Риме и в настоящее время является единственной, которая распространяется по всей Италии. Ежедневный тираж - около 600 тысяч экземпляров.