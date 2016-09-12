Серебряный призер Паралимпиады-2016 передумала делать эвтаназию

О намерении Вервурт сделать эвтаназию после Паралимпиады в Рио-де-Жанейро бельгийские СМИ сообщили в августе, однако на пресс-конференции после своей победы она это опровергла. Об этом сообщает BBC Sport.

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"Я стараюсь наслаждаться каждым хорошим моментом. Когда придет время, когда плохих дней будет больше, чем хороших – все бумаги для эвтаназии уже готовы. Но пока это время не пришло. Здорово, что я выиграла серебряную медаль, но прощаться со спортом грустно. Спорт — это моя жизнь", — сказала Вервурт.

Спортсменка, которая выиграла на Паралимпиаде-2012 в Лондоне "золото" на дистанции 100 м и "серебро" на дистанции 200 м, страдает прогрессирующим заболеванием мышц, вызывающим боли, судороги и паралич ног. Документы на эвтаназию она подписала в 2008 году.

Эвтаназия легализована в Бельгии с 2002 года. В 2014 году в Бельгии была узаконена эвтаназия детей.