Премьер-министр Франции предупредил о будущих терактах в стране

Об этом сообщает Слон со ссылкой на Europe 1.

«Будут новые атаки, будут невинные жертвы. Часть моей роли – донести правду до французского народа», – сказал он.

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Вальс напомнил, что под наблюдением полиции и спецслужб Франции находятся 15 тысяч потенциальных радикалов. Он рассказал также, что за неделю удалось предотвратить как минимум два теракта, по данным СМИ, планировался взрыв у основания Эйфелевой башни.

Так премьер-министр прокомментировал предложение бывшего главы республики Николя Саркози, недавно вновь заявившего о президентских амбициях, создать специальные суды и тюрьмы для предполагаемых террористов.

Вальс идею Саркози раскритиковал, посчитав, что это будет противоречить законодательству. При этом глава правительства признал, что будут новые атаки и невинные жертвы исламистов.