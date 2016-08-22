Саркози заявил о намерении снова стать президентом Франции - Le Figaro

"Я решил быть кандидатом на президентских выборах в 2017 году. Франция требует полной отдачи. Я почувствовал, что у меня есть силы, чтобы вести эту борьбу в такое болезненное для нашей истории время", - говорится на обороте книги Саркози, пишет ZN.ua со ссылкой на Le Figaro.

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Бывший президент Франции в книге отметил, что "сомневался, возвращаться ли в политический дискурс".

Саркози подчеркивает, что "долгое время лишь слушал", а потом решился снова бороться за президентское кресло.

Отмечается, что на своей странице в Facebook экс-президент Франции и, очевидно, будущий кандидат на эту должность написал: "Эта книга будет отправной точкой". В ней он также попытался очертить свою программу, которая будет основываться "на пяти столпах": правда, борьба за французскую идентичность и образ жизни, конкурентоспособность Франции, "чтобы она снова стала экономически мощной страной", восстановлении авторитета власти, "свободе и восстановленнии надежды на будущее".