Власти США опасались теракта с применением ядерного оружия в 2003 году, - СМИ

Как сообщает РБК со ссылкой на Daily Beast, зимой 2003 года АНБ считало вероятным сценарий, при котором «Аль-Каида» взорвет ядерное устройство в Вашингтоне или даже в штаб-квартире Агентства с целью парализовать разведку США.

Источники издания заявили, что целая группа сотрудников работала над тем, чтобы выяснить, где именно может быть заложена бомба. Другие работники выясняли, можно ли было доверять угрозам террористов.

АНБ была настолько уверена в своей правоте, что специалисты Министерства энергетики ездили по крупнейшим городам США с оборудованием, которое должно было выявить радиоактивное излучение.

«Я даже в тот год не смог отправиться к родным на Рождество»,- заявил сотрудник спецслужб, который отслеживал сообщения от групп, искавших ядерное оружие.

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Указывается, что АНБ обращалась за помощью в том числе и к коллегам из Великобритании с просьбой взять на себя руководство разведывательной деятельностью в случае катастрофы в США.

Ранее экс-руководитель АНБ Майкл Хэйден упоминал в своих мемуарах о попытках его людей найти ядерное оружие, спрятанное «Аль-Каидой», однако в интервью Daily Beast он заявил, что не помнит ничего подобного.

Издание указывает, что после терактов 11 сентября, когда «Аль-Каида» атаковала Нью-Йорк и Вашингтон, американские политики и военные не исключали самых разных вариантов развития событий, в том числе и с применением на территории США оружия массового уничтожения.