Годовщина трагедии: 11 сентября исполняется 15 лет со дня терактов в США (фоторепортаж)

11 сентября 2001 года террористы-смертники использовали четыре пассажирских самолёта для нанесения ударов по зданиям в Нью-Йорке и Вашингтоне. Два самолёта врезались, один за другим, в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий самолёт с пассажирами врезался в здание Пентагона в Вашингтоне, четвёртый самолёт упал в поле в штате Пенсильвания после произошедшей на борту схватки пассажиров с группой террористов, сообщает Радио Свобода.

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Жертвами нападений стали около трёх тысяч американцев и граждан многих стран мира.

После 11 сентября 2001 года борьба с терроризмом стала одной из главных глобальных проблем международной политики. В законодательстве многих государств появились акты, ужесточающие требования к безопасности во многих сферах деятельности, особенно на транспорте и в общественных местах.

Правозащитные организации неоднократно заявляли, что ужесточение мер безопасности и принятие законов, направленных на предотвращение террористических нападений, не должны ограничивать права и свободы человека.