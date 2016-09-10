В США заключенные проводят национальную забастовку против "рабства"

Заключенные требуют повысить оплату работ, которые они выполняют в заключении. Также они недовольны системой здравоохранения и переполненностью тюрем, сообщает Русская служба Би-би-си.

Активисты, защищающие права заключенных, сравнивают положение заключенных с рабством.

Американские СМИ сообщают о беспорядках в двух тюрьмах Флориды. Сейчас в них введен режим повышенной безопасности, а сами заключенные изолированы.

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Власти ввели дополнительные меры безопасности после инцидента в тюрьме Холмс на северо-западе Флориды. Вечером в среду около 400 человек приняли участие в беспорядках. Протесты не получалось ликвидировать до утра четверга. В итоге были разрушены несколько помещений тюрьмы, включая комнаты заключенных.

Власти штата обеспокоены, что в связи с забастовкой беспорядки могут повториться и в других тюрьмах.

Активисты сообщают, что заключенные уже бастуют и в других американских штатах - Алабаме, Техасе и Южной Каролине. Причем активисты в социальных сетях призывают подключиться к забастовке заключенных по всей стране.

По данным Комитета по организации рабочих, находящихся в заключении, в тюрьмах заключенные проводят мирные протесты: отказываются выходить на работы, проводят сидячие забастовки или объявляют голодовку.

Акция протеста началась в годовщину бунта в тюрьме Аттика в штате Нью-Йорк. В 1971 году заключенные захватили тюрьму и удерживали в течение нескольких дней. В результате полиция взяла тюрьму штурмом. Во время бунта и штурма погибли 43 человека. Заключенные были недовольны условиями содержания в тюрьме.

Сейчас в США в тюрьмах находятся более 2,2 млн человек.