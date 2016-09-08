Женщина с бородой попала в Книгу рекордов Гиннесса
22:25, 08 сентября 2016Мир
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Модель с 15-сантиметровыми волосами на лице стала самой молодой женщиной в Великобритании, которая имеет полноценную бороду.
В марте 2016 года она стала первой бородатой женщиной, которая вышла на подиум / xn--80aayzcej.xn--p1ai
Об этом сообщают составители Книги рекордов Гиннесса. 24-летняя Гарнам Каур из британского города Слау в графстве Беркшир сказала, что попасть в Книгу рекордов - честь для нее, передает Би-би-си.
Каур рассказала, что ее борода - это своеобразная попытка морально справиться с многолетними издевательствами над ее внешностью.
У Гарнам Каур синдром поликистозных яичников - гормональное нарушение, одним из признаков которого бывает чрезмерное количество волос на лице.
В марте 2016 года она стала первой бородатой женщиной, которая вышла на подиум во время Недели моды в Лондоне.
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