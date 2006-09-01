Разбился еще один Ту-154: 80 погибших

В Иране разбился самолет Ту-154. При посадке в городе Меш-хеде лопнула покрышка на переднем шасси.

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», лайнер ударился брюхом о взлетно-посадочную полосу и загорелся. В огне погибли по меньшей мере 80 человек из 147 находившихся на борту.

Самолеты советского и российского производства составляют большую часть авиапарка Ирана. Многие самолеты эксплуатируются уже очень давно. Из-за американских санкций страна не может покупать самолеты на Западе, пишет агентство «Рейтер».