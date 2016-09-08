Власти Турции отменили переход на зимнее время
16:16, 08 сентября 2016Мир
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В Турции отменили переход на зимнее время. Согласно решению Кабмина, обнародованному в официальном вестнике правительства Турции – Resmi Gazete, стрелки часов больше не будут переводиться «в целях увеличения потребления солнечной энергии».
Стрелки часов больше не будут переводиться «в целях увеличения потребления солнечной энергии». / Sonja Langford
Об этом сообщает "Анадолу".
Решение кабмина Турции от марта 2016 года «О регулировании времени», которое предполагает перевод часов на час назад с 30 октября 2016 года, отменено.
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Летнее время, на которое перешли в 3:00 по местному времени (3:00 по Киеву) 27 марта 2016 года, продолжится в течение всего года.
Решение принято 7 сентября на основе предложения Министерства энергетики и природных ресурсов Турции.
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