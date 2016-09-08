Власти Турции отменили переход на зимнее время

16:16, 08 сентября 2016
Мир
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В Турции отменили переход на зимнее время. Согласно решению Кабмина, обнародованному в официальном вестнике правительства Турции – Resmi Gazete, стрелки часов больше не будут переводиться «в целях увеличения потребления солнечной энергии».

Sonja Langford

Об этом сообщает "Анадолу".

Решение кабмина Турции от марта 2016 года «О регулировании времени», которое предполагает перевод часов на час назад с 30 октября 2016 года, отменено.

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Летнее время, на которое перешли в 3:00 по местному времени (3:00 по Киеву) 27 марта 2016 года, продолжится в течение всего года.

Решение принято 7 сентября на основе предложения Министерства энергетики и природных ресурсов Турции. 

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