Власти Турции отменили переход на зимнее время

Об этом сообщает "Анадолу".

Решение кабмина Турции от марта 2016 года «О регулировании времени», которое предполагает перевод часов на час назад с 30 октября 2016 года, отменено.

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Летнее время, на которое перешли в 3:00 по местному времени (3:00 по Киеву) 27 марта 2016 года, продолжится в течение всего года.

Решение принято 7 сентября на основе предложения Министерства энергетики и природных ресурсов Турции.