Эрдоган заявил, что Турция и США готовы к штурму "столицы" ИГ

Об этом сообщает Би-Би-Си.

По словам Эрдогана, мысль о возможных совместных действиях против боевиков высказал президент США во время их встречи на саммите G20 в Китае.

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Эрдоган, комментарии которого опубликовали турецкие СМИ, считает, что военные обеих стран должны собраться и обсудить, что именно должно быть сделано. Американская сторона пока никак не прокомментировала заявления турецкого президента.

В прошлом месяце Турция начала операцию внутри Сирии, направленную одновременно и против ИГ, и против курдских повстанцев.

Сирийские повстанческие отряды, поддерживаемые Турцией, отбросили силы ИГ от пограничного города Джераблус, но Турция также озабочена проверкой продвижения курдских сил, которые она рассматривает как террористические.

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Наступление продолжается, и Россия, выступающая на стороне президента Сирии Башара Асада, заявляет, что глубоко обеспокоена движением турецких войск вглубь территории Сирии.

Захват Ракки, которая в настоящее время считается де-факто столицей джихадистов, был ключевым моментом в укреплении позиций группировки "Исламское государство", захватившей часть территории Ирака и Сирии.

Считается, что от 250 до 500 тысяч человек до сих пор живут в этом районе, но в ситуации жестокого обращения с гражданскими лицами.