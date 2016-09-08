Шведский иллюстратор обвинил партию "Единая Россия" в краже его рисунка из Financial Times

Об этом пишет Медуза со ссылкой на Bēhance.

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Как сообщает шведское общественное телевидение SVT, фотографию материала «Единой России» Экваллю прислал с российского е-мейла неизвестный человек. В сюжете SVT говорится, что материал распространялся в Нижнем Новгороде, однако на самом материале, судя по снимку, напечатан адрес новгородского отделения партии.

Шведские журналисты утверждают, что связались с представителем предвыборного штаба партии Романом Золиным, который заявил, что «материал разошелся очень маленьким тиражом» «в небольшом городе», и выразил готовность связаться с автором работы, чтобы принести извинения и решить, как «уладить этот вопрос».

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Согласно сообщениям новгородских СМИ, Роман Золин — имя местного предпринимателя, активиста, блогера и издателя; но сотрудничает ли он с «Единой Россией», неизвестно.

В посте на сайте Behance Эквалль заявил, что не уверен, действительно ли использование его работы было ограниченным, и попросил тех, кто видел иллюстрацию в материалах «Единой России», связаться с ним.