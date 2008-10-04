Казахстан сообщил, что выборы в Сенат состоялись

Выборы 16 депутатов верхней палаты парламента Казахстана признаны состоявшимися.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, об этом на пресс-конференции по предварительным итогам выборов сообщил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Казахстана Куандык ТУРГОНКУЛОВ.

«Во всех регионах результаты выборов определились в первом туре», - подчеркнул он.