Казахстан сообщил, что выборы в Сенат состоялись

16:59, 04 октября 2008
Мир
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Данные ЦИК республики

Выборы 16 депутатов верхней палаты парламента Казахстана признаны состоявшимися.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, об этом на пресс-конференции по предварительным итогам выборов сообщил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Казахстана Куандык ТУРГОНКУЛОВ.

«Во всех регионах результаты выборов определились в первом туре», - подчеркнул он.

 

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