Казахстан сообщил, что выборы в Сенат состоялись
16:59, 04 октября 2008Мир
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Данные ЦИК республики
Выборы 16 депутатов верхней палаты парламента Казахстана признаны состоявшимися.
Как сообщает ИТАР-ТАСС, об этом на пресс-конференции по предварительным итогам выборов сообщил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Казахстана Куандык ТУРГОНКУЛОВ.
«Во всех регионах результаты выборов определились в первом туре», - подчеркнул он.
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