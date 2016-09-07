Экс-президент Бразилии Русеф покинула резиденцию после импичмента (фоторепортаж)

Дилма Русеф покинула резиденцию главы государства Бразилии - Дворец Рассвета, сообщает Русская служба ВВС. Ее однопартийцы - конгрессмены из Партии трудящихся, а также бывшие министры - пришли попрощаться с экс-президентом.

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Как известно, вечером 1 сентября сенаторы признали Дилму Русеф виновной в нарушении бюджетного законодательства - в частности, в сокрытии истинного размера дефицита бюджета страны во время ее избирательной кампании в 2014 году, - и отправили ее в отставку.

Русеф отрицает все обвинения в свой адрес, утверждая, что ее оппонентами движет политическое мошенничество. Параллельно с этим с 2014 года в Бразилии идет расследование коррупционных схем в контролируемой государством компании Petrobras. Разоблачение коррупции в Petrobras, в которой были замешаны члены Рабочей партии Дилмы Русеф, а также высокопоставленные функционеры и влиятельные члены других партий, сыграло решающую роль в подрыве доверия к правительству.

Бразилия переживает самый тяжелый за последние десятилетия экономический кризис. После нескольких лет многообещающего роста экономика страны пошла на спад. За время второго срока правления Русеф дефицит государственного бюджета, инфляция и безработица резко выросли, страна потеряла с большим трудом заработанный кредитный рейтинг инвестиционного уровня.