Шотландия начинает подготовку к проведению нового референдума о независимости

Об этом пишет Русская служба Би-Би-Си.

На прошлой неделе она также сказала, что в стране будет проведено исследование общественного мнения по этому вопросу.

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Ранее Стерджен заявляла, что выход Великобритании из Европейского союза в результате референдума, проводившегося в июне, означает автоматический выход и Шотландии из ЕС - а это может не совпадать с мнением большинства жителей страны.

Ранее УНИАН сообщал, что премьер-министр Шотландии Никола Стерджен объявила о начале дискуссии о будущем страны и обратилась ко всем гражданам с просьбой присоединиться к ней.

На историческом референдуме в Великобритании относительно членства страны в ЕС 23 июня за выход Британии из ЕС проголосовали 51,9% избирателей, тогда как за то, чтобы остаться в составе ЕС, проголосовали 48,1%.