Опрос: в случае повторения путча на защиту демократии встали бы лишь 16% россиян

Об этом свидетельствуют данные опроса Левада-центра, сообщает Русская служба Би-би-си.

На защиту демократии встали бы лишь 16% опрошенных.

Читайте такжеВ России за последние три года число рабочих мест сократилось почти на 7 миллионов

По мнению 41% респондентов, начиная с августа 1991 года "страна пошла в неправильном направлении". О "правильности пути" сказали 33 процента.

Для сравнения - в прошлом году 41% респондентов "Левада-центра" рассматривали августовский путч и его поражение как трагическое событие, имевшее гибельные последствия для страны (в 1994 году так думали 27%). 37% опрошенных считали, что после него страна пошла в неправильном направлениии.

Как сообщал УНИАН, три четверти россиян считают, что Россия должна продолжать свою политику, невзирая на санкции.