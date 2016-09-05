Путин рассказал, каким должен быть следующий президент России

По его мнению, будущий лидер должен быть достаточно молодым человеком, но зрелым, передает сайт Кремля интервью Путина изданию Bloomberg.

"Исхожу из того, что будущий лидер должен быть достаточно молодым человеком, но зрелым. Что касается представителей различных спецслужб, Вооруженных Сил – никакой новизны здесь нет. У нас не в первый раз, скажем, на уровне руководства регионов выдвигаются представители Министерства обороны, Федеральной службы безопасности, не исключением является, скажем, Федеральная служба охраны – чем они хуже?" - заявил российский президент.

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При этом он отметил, что может либо принять участие в выборах, либо не принимать.

"Если не буду принимать участия, то тогда будет избран другой глава государства, другой президент России, и тогда уже сами граждане решат, за кого нужно проголосовать", - считает Путин.

Ранее УНИАН сообщал, что количество россиян, готовых голосовать за партию Путина "Единую Россию" на ближайших выборах, уменьшилось до 31% в августе против 39% в июле этого года.