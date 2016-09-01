Рейтинг партии Путина рухнул в преддверии выборов

Об этом говорится в исследовании Левада-центра.

Согласно опросу, еще в апреле этого года желающих голосовать за "единороссов" было 42%.

В то же время 10% россиян собираются голосовать за коммунистов, 9% - за партию Жириновского ЛДПР, 5% за "Справедливую Россию", остальные партии набирают 1% и меньше.

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Также, согласно опросу, 12% не определились, за кого голосовать, 15% не собираются идти на выборы, 10% не знают, стали ли бы голосовать.

Инициативный опрос проведен 26 – 29 августа 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.

Напомним, выбору в Госдуму состоятся 18 сентября.