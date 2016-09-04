Эрдоган и Обама обсудили возможность экстрадиции Гюлена - СМИ

Как сообщает турецкое агентство Анадолу, об этом Эрдоган заявил по итогам встречи с Обамой в рамках саммита G20 в Китае. "Документы относительно этого террориста были отправлены в США до попытки переворота", - заявил Эрдоган, комментируя тему экстрадиции из США Гюлена.

Читайте такжеГосдеп США подтвердил получение официального запроса от Турции на экстрадицию Гюлена"Подготовленные после подавления путча 15 июля документы также будут вручены прибывшей из США делегации. В настоящее время они также продолжают работу над этим вопросом. К нам прибыла делегация Министерства юстиции США. Кроме того, мы направим в США делегацию нашего Министерства юстиции. В США отправятся и главы нашего Минюста и МВД для совместной работы над данным вопросом", - сказал глава турецкого государства.

"Примечательным является тот факт, что имевшие место в нашем регионе террористические акты практически совпали по времени с попыткой переворота. Как страны-члены НАТО мы должны выработать единый подход ко всем террористическим актам, совершаемым в мире. Мы не вправе хранить молчание перед лицом происходящего", - подчеркнул Эрдоган.

По словам президента Турции, долгосрочное стратегическое партнерство между Анкарой и Вашингтоном превратилось в своего рода модель сотрудничества, отношения между двумя странами носят особый характер и продолжают укрепляться.

В свою очередь, президент США заявил, что Турция продолжает оставаться сильным союзником НАТО. «Турция остается сильным союзником НАТО и важным партнером международной коалиции в борьбе против террористической организации "Исламское государство". Сотрудничество между армиями, силами безопасности и разведывательными структурами двух стран, в частности, позволило отодвинуть боевиков "Исламского государства" от границ Сирии и Турции. Но сейчас мы должны довести до конца начатое дело», - отметил американский лидер.

Обама также добавил, что возможность встретиться с Эрдоганом после страшной, по его словам, попытки военного переворота в Турции представилась только на саммите «Большой двадцатки».

«Турецкий народ еще раз доказал приверженность демократии и демократическим институтам, выйдя на улицы и оказав сопротивление попытке вооруженного захвата власти в стране», - подчеркнул глава Белого дома.

Президент США напомнил, что он с самого начала осудил попытку военного переворота в Турции в ходе телефонных переговоров с Эрдоганом. По словам Обамы, США по-прежнему выступают за то, чтобы организаторы путча были выявлены и предстали перед правосудием.