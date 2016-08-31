Обама и Эрдоган обсудят экстрадицию Гюлена на саммите G20
Президенты США и Турции Барак Обама и Реджеп Тайип Эрдоган обсудят возможность экстрадиции турецкого оппозиционера Фетхуллы Гюлена на саммите стран G20 в Китае.
Об этом заявил представитель президента Турции Ибрагим Калын, передает Би-би-си. "В ходе переговоров в Китае, конечно, будет обсуждаться вопрос об экстрадиции Гюлена. Мы ожидаем ее... Сейчас работа в этом направлении ведется", - сказал Калын.
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Турецкие власти называют проживающего в США Фетхуллу Гюлена организатором недавней попытки военного переворота в стране. Сам он утверждает, что совершенно непричастен к этому.
В своей колонке для французского издания Monde Гюлен заявлял, что если хотя бы десятая часть обвинений против него будет доказана, то он готов вернуться в Турцию и отбыть самое строгое наказание.
Фетхулла Гюлен считается в Турции вторым по влиянию человеком после президента Эрдогана. Они были соратниками, когда последний пришел к власти, однако затем их пути разошлись.