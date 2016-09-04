В Ватикане торжественно канонизировали мать Терезу (фото)

Как сообщает BBC, на церемонию канонизации на площади Святого Петра в Риме собрались около 100 тысяч человек.

На балконе собора Святого Петра был размещен плакат с изображением блаженной монахини. Толпа встретила канонизацию матери Терезы аплодисментами.

В своей речи на латыни Папа Франциск сказал: "Мы заявляем и определяем блаженную мать Терезу Калькуттскую святой".

Мать Тереза (настоящее имя Аньеза (Агнес) Гондже Бояджиу) родилась 26 августа 1910 года в католической албанской семье в Скопье, ныне столице Македонии, а тогда - вилайета Косово Османской империи.

В 19 лет она уехала в Ирландию и там вступила в монашеский орден "Ирландские сестры Лорето". В 1931 году приняла постриг и взяла имя Тереза в честь канонизированной в 1927 году монахини-кармелитки Терезы из Лизье, известной своей добротой и милосердием.

Орден направил ее на служение в Индию, где она сначала преподавала в женской школе святой Марии в Дарджилинге, а 10 сентября 1946 года получила благословение от руководства ордена помогать больным в Калькутте.

В 1950 году мать Тереза основала женскую монашескую конгрегацию "Сестры миссионерки любви", в которой сейчас состоят около 4500 ее последовательниц, помогающих бедным и больным в более чем 100 странах независимо от их национальности и вероисповедания. Сестры работают примерно в 400 благотворительных клиниках, школах и приютах.

Мать Тереза давно стала всемирным символом милосердия и в 1979 году удостоилась Нобелевской премии мира, но в ее адрес звучала и критика: за получение денег на благотворительность от одиозных диктаторов, антисанитарные условия в некоторых патронировавшихся ею лечебницах и призывы не давать наркотиков даже обреченным онкологическим больным.

Мать Тереза скончалась в возрасте 87 лет и была беатифицирована (первая ступень канонизации у католиков) папой Иоанном-Павлом II в 2003 году.

Ватикан признал два случая чудесных исцелений благодаря молитвам матери Терезе. В 2002 году женщина в Индии излечилась от опухоли в брюшной полости, в 2008 году у бразильца исчезла опухоль мозга.

Папа Франциск ранее заявлял о намерении завершить процедуру канонизации матери Терезы в течение объявленного Ватиканом Года милосердия, заканчивающегося в ноябре 2016 года.