Папа Римский канонизирует мать Терезу за совершенное чудо

Об этом сообщает Corriere della Sera.

По словам понтифика, это событие станет одной из основных вех проходящего Юбилейного года милосердия.

Специальная комиссия Ватикана по прославлению подвижников церкви признала чудом научно необъяснимое излечение 35-летнего бразильца молитвами матери Терезы, что служит формальным основанием для причисления ее к лику святых.

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Албанка по происхождению, мать Тереза родилась в Скопье в 1910 году, но много работала в Калькутте (поэтому ее часто называют мать Тереза из Калькутты), где основала благотворительную миссию. Там же она скончалась в 1997 году. В 1979 году мать Тереза удостоилась Нобелевской премии мира. В 2003 году по инициативе Иоанна Павла II она была провозглашена блаженной.

Как сообщалось, Папа Франциск решил канонизировать двух палестинских монахинь, которые жили в Османской империи в XIX веке.