Ватикан причислил мать Терезу к лику святых

Папа Франциск сообщил о решении канонизировать Агнесу Гондже Бояджиу на встрече кардиналов, на которой, помимо канонизации Терезы, обсуждался вопрос о причислении к лику святого еще четырех человек, передает ZN.UA со ссылкой на Reuters. Процесс канонизации лауреата Нобелевской премии мира матери Терезы, умершей в 1997 году в возрасте 87 лет, начался в декабре 2015 года, когда ее кандидатуру принял сам понтифик.

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Албанка по происхождению, Мать Тереза родилась в Скопье в 1910 году, но много работала в Калькутте (поэтому ее часто называют Мать Тереза из Калькутты), где основала благотворительную миссию. Там же она умерла в 1997 году в возрасте 87 лет. В 1979 году Мать Тереза удостоилась Нобелевской премии мира.