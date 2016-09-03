Турция отправила новую колонну танков на север Сирии (фото)

Турция в субботу отправила новую колонну танков в деревню аль-Раи на севере Сирии для борьбы с группировкой "Исламское государство".

Как передает Би-би-си со ссылкой на турецкие государственные информагентства, около 20 танков, а также несколько бронетранспортеров пересекли турецкую границу в районе города Килис.

Позже журналисты сообщили о стрельбе и клубах дыма, поднимающихся с сирийской территории.

По данным турецких СМИ, вторжение сопровождалось обстрелом позиций боевиков.

Турецкая армия начала операцию "Щит Евфрата" в среду 24 августа, направив танки, спецназ и авиацию на помощь Свободной сирийской армии. Эта повстанческая группировка, которая считается умеренной, противостоит "Исламскому государству" и вооруженным формированиям сирийских курдов.

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Турецкие власти стремятся не допустить усиления влияния курдов на севере Сирии в пограничных с Турцией районах. Турецкое правительство считает вооруженные формирования курдов террористическими организациями, несмотря на то, что некоторые из них пользуются поддержкой США, союзника Турции по НАТО.

Дамаск назвал вторжение турецких войск на сирийскую территорию нарушением суверенитета страны.

Представитель США при борющейся с ИГ коалиции Бретт Макгерк заявил в "Твиттере": "США не принимают участия в этих действиях, они не были скоординированы с американскими силами, и мы их не поддерживаем".