Личные вещи Джобса пустили с молотка

На сайте аукциона представлена одежда, которую американский предприниматель носил в повседневной жизни, передает портал The Next Web. Помимо множества рубашек и брюк пользователям предлагают приобрести несколько наручных часов, кошелек, запонки, набор ключей, CD-плеер Джобса и даже коричневый махровый халат от Dior.

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Одним из самых популярных лотов оказалась черная водолазка бренда NEXT(компьютерная компания, основанная Джобсом в 1985 году), стоимость которой в Julien Live оценили в $1-$3 тыс. Также на торгах представлена черная кожаная куртка, в которой Джобс сфотографировался на фоне логотипа IMB (компания-конкурент Apple) в 1983 году, ее цена варьируется от $8 до $12 тыс.

Julien Live - аукционный дом, занимающийся продажей вещей знаменитостей. Среди «поставщиков» одежды и аксессуаров для онлайн-торгов ранее оказывались Элвис Пресли, Джон Леннон, Майкл Джексон и Уитни Хьюстон.