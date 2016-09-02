Назарбаев намерен прервать участие в саммите G20 ради экстренного визита в Узбекистан - Reuters

Об этом рассказал источник в правительстве Казахстана, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Читайте такжеКаримов поздравил народ Узбекистана с 25-летием независимости - пресс-служба

Как уточнил собеседник агентства, лидер республики прервет свое участие в саммите глав стран G20, который в настощее время проходит в Китае. Прибыть в Ташкент Назарбаев должен в субботу, 3 сентября.

По информации агентства, срочный визит в Ташкент означает, что правительтсво Назарбаева готовится к официальному объявлению о смерти президента Узбекистана Ислама Каримова.

Ранее узбекские СМИ опубликовали сообщение кабинета министров республики о состоянии президента страны Ислама Каримова, в котором отмечалось, что состояние узбекского лидера за последние сутки резко ухудшилось.