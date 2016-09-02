Назарбаев намерен прервать участие в саммите G20 ради экстренного визита в Узбекистан - Reuters
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев намерен совершить экстренный визит в Узбекистан.
Об этом рассказал источник в правительстве Казахстана, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.
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Как уточнил собеседник агентства, лидер республики прервет свое участие в саммите глав стран G20, который в настощее время проходит в Китае. Прибыть в Ташкент Назарбаев должен в субботу, 3 сентября.
По информации агентства, срочный визит в Ташкент означает, что правительтсво Назарбаева готовится к официальному объявлению о смерти президента Узбекистана Ислама Каримова.
Ранее узбекские СМИ опубликовали сообщение кабинета министров республики о состоянии президента страны Ислама Каримова, в котором отмечалось, что состояние узбекского лидера за последние сутки резко ухудшилось.