В Узбекистане официально сообщили о состоянии здоровья Каримова

В нем отмечается, что состояние лидера Узбекистана за последние сутки резко ухудшилось, передает Газета.uz.

При этом СМИ приводит скриншоты сообщений в официальном узбекском издании "Народное слово".

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"С большой тяжестью в сердце сообщаем вам, что в минувшие сутки в состоянии нашего президента произошло резкое ухудшение и, по мнению врачей, оно оценивается как критическое", — говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, дочь президента Лола Каримова-Тилляева заявила, что он был госпитализирован "из-за мозгового кровоизлияние".

На следующий день вечером появилась информация о смерти Каримова. По данным источников агентства "Фергана", смерть президента наступила 29 августа примерно в 15-16 часов по ташкентскому времени.

2 сентября СМИ сообщили, что в Узбекистане готовятся к похоронам президента страны Ислама Каримова.