Россия рассекретила документы о Мюнхенском сговоре 1938 года
Комментирует российская разведка
Служба внешней разведки (СВР) Российской Федерации рассекретила архивные материалы по Мюнхенскому соглашению 1938 года, позволившему Адольфу Гитлеру оккупировать часть Чехословакии.
Как сообщает РИА «Новости», рассекреченные документы представляют из себя информационные и аналитические справки, которые советские разведслужбы представляли политическому руководству СССР.
По словам шефа пресс-бюро СВР Сергея ИВАНОВА, английский и французский послы в Праге склоняли Президента Чехословакии к мысли о необходимости передачи Судетской области Германии. Эта позиция была одобрена премьер-министром Великобритании Невиллом Чемберленом и главой правительства Франции Эдуардом Даладье.
Кроме того, они также требовали от Праги аннулирования соглашений о взаимопомощи с другими странами (у Чехословакии был такой договор с Советским Союзом). "Взамен этого все соседние государства Чехословакии, плюс Франция и Англия гарантируют неприкосновенность ее границ", - говорилось в секретном меморандуме, который получили в Москве из Праги.
Как подчеркивает ветеран СВР РФ, генерал-майор в отставке Лев СОЦКОВ, занимавшийся подбором архивных документов, Великобритания, которая не препятствовала германской экспансии на восток, пыталась втянуть Германию и СССР в активные военные действия друг с другом. Подобную позицию, как показывают рассекреченные документы, занимала и Франция.
Мюнхенское соглашение, на основании которого Германия оккупировала населенную преимущественно немцами Судетскую область Чехословакии, не смогло остановить приближение войны. В марте 1939 года Германия оккупировала оставшуюся часть Чехословакии. 1 сентября 1939 года немецкие войска напали на Польшу.