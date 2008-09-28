Выборы в Беларуси признаны состоявшимися - ЦИК

Парламентские выборы в Беларуси признаны состоявшимися, передает Радио Свобода. По данным Центризбиркома, в голосовании приняли участие необходимые 50 процентов избирателей. Свыше 26 процентов граждан Беларуси сделали свой выбор в ходе досрочного голосования. Оно проводилось с 23 сентября.

За ходом выборов следят несколько сотен международных наблюдателей, в том числе от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на избирательном участке, что Западу будет сложно не признать нынешние выборы, поскольку были созданы все необходимые условия для их проведения. Координатор наблюдения от демократических сил страны Николай Похабов заявил журналистам о многочисленных случаях нарушения законодательства в ходе голосования. Представители ЦИК отметили, что зарегистрированы факты некорректного поведения со стороны наблюдателей ОБСЕ.