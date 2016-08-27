В Москве несколько десятков российских радикалов напали на посольство Украины (видео)

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, несколько десятков агрессивно настроенных людей прибыли около 22:07 по киевскому времени к зданию Украинской дипмиссии.

Сначала они скандировали лозунги: "Хунту к ответу", "Помним Одессу, помним Донбасс", "Не забудем, не простим", "Руки прочь от наших дипломатов", а также развернули плакаты с аналогичными надписями.

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После этого радикалы подожгли фаеры, а потом начали бросать в посольство яйца и помидоры.

Полиция заранее знала об акции и усилила меры безопасности, однако после начала атаки на диппредставительство российские правоохранители реагировали вяло. После предупреждений о том, что акция не согласована, были показательно задержаны три человека, в то время как основная масса нападавших спокойно покинула площадку возле посольства.

Ранее РИА Новости сообщило, что в ночь на 27 августа в Киеве неизвестные расписали здание Российского центра науки и культуры лозунгами с требованием освободить незаконно осужденных в РФ украинцев.