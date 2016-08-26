Количество погибших полицейских в результате взрыва в Турции выросло до 11 человек

Об этом сообщает Hurriyet Daily News, передает Европейская правда.

По словам министра здравоохранения страны Реджепа Акдага, четверо пострадавших - в критическом состоянии.

Министерство здравоохранения Турции также сообщило, что 12 карет скорой помощи и два вертолета были отправлены на место происшествия.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на свидетелей, взорвался заминированный автомобиль.

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Ни одна организация пока не взяла на себя ответственность за нападение, однако местная власть в атаке подозревает членов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

Основную часть населения Джизре составляют курды. В 2015 году в городе прошла масштабная полицейская операция против курдских боевиков, после которой Турцию обвинили в действиях в том числе и против гражданского населения города.

Как сообщал УНИАН, 24 августа турецкая армия начала наземную операцию на территории Сирии, направленную против исламистов и отрядов самообороны сирийских курдов, которые контролируют пограничный регион. После того как турецкие войска пересекли сирийскую границу, Анкара требует вывода курдских подразделений из региона, заявив, что иначе начнет их уничтожать.

Турция также требует, чтобы курдские отряды вышли из города Манбидж, отраженного ими исламистов в ходе совместной операции с сирийскими повстанцами.