"Щит Евфрата": Reuters сообщил о новом вторжении турецких танков на территорию Сирии

Об этом Reuters рассказали очевидцы, сообщает РБК.

Вместе с тем, по словам высокопоставленного турецкого чиновника, на которого ссылается агентство, на территории Сирии сейчас находятся более 20 турецких танков, и при необходимости количество танков и строительной техники будет увеличено.

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"Нам нужна строительная техника, чтобы открыть дороги, и в ближайшие дни техники понадобится больше. У нас также есть бронетранспортеры, которые могли бы быть использованы на сирийской стороне, и мы можем поставить их в эксплуатацию по мере необходимости", — сказал чиновник.

Как сообщал УНИАН, название "Щит Евфрата" получила военная операция Специальной оперативной группы ВС Турции и ВВС коалиции на севере Сирии против террористической организации ИГИЛ.

Так, по данным телеканала Haberturk, 24 августа 10-15 танков выдвинулись в направлении сирийского Джараблуса.

Перед тем как бронетехника пересекла границу, приграничный район подвергли обстрелу ВВС Турции. Удары были нанесены по некоторым целям ИГ.