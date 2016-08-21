Долги компаний Трампа достигают $650 миллионов - СМИ

Для оценки состояния бизнесмена журналисты использовали данные из открытых источников об имуществе, связанном с Трампом, включая офисы и поля для гольфа, передает Би-би-си. Обнаруженный журналистами долг в два раза превышает сумму, указанную Трампом в финансовой декларации для предвыборной кампании.

Читайте такжеТрамп объявил об отставке главы своего предвыборного штабаОднако New York Times отмечает, что нарушения здесь нет, поскольку от Трампа и не требовали раскрыть все его коммерческие операции. Расследование просто "подчеркивает, какая часть бизнеса Трампа остается окутанной тайной", говорится в статье.

Журналисты также утверждают, что значительная часть состояния кандидата в президенты зависит от компаний, задолжавших еще $2 млрд. Этот долг, по данным журналистов, может оказать значительное влияние на состояние Трампа.

Сам бизнесмен утверждает, что его состояние оценивается в $10 млрд. Однако он никогда не раскрывал сумму выплачиваемых налогов и не позволял провести независимую оценку своих активов.