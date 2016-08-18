За 4 года в тюрьмах Асада в Сирии погибли 18 тысяч человек - Amnesty

Об этом говорится в отчете правозащитной орагнизации Amnesty International, который цитирует ВВС.

По оценкам Amnesty, с начала восстания в Сирии в марте 2011-го до декабря 2015-го года в стране в заключении погибли 17723 человека. В среднем число жертв составляло 10 человек в день.

Доклад правозащитников содержит интервью с 65 людьми, пережившими пытки, которые рассказали о шокирующем насилии в тюрьмах и центрах содержания под стражей.

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Согласно докладу, арестанты часто подвергаются жестоким избиениям со стороны тюремщиков сразу после прибытия в тюрьму, говорится в докладе. За этим нередко следуют проверки, в ходе которых женщины, в частности, подвергаются сексуальному насилию.

"Они относились к нам, как к животным. Они хотели, чтобы люди потеряли человеческий облик... У них бы не возникло никаких проблем, если бы они убили нас прямо там", - приводит Amnesty слова заключенного Самира.

Другой заключенный - Зиад (имя изменено) - рассказал, что в тюрьме сирийской разведки в течение одного дня семь человек скончались после поломки вентиляционной системы. Тюремщики, по его словам, проверяли, жив заключенный или мертв, пиная его ногами.

В Amnesty призывают международное сообщество (в частности, Россию и США) оказать давление на Дамаск, чтобы остановить пытки, изнасилования и избиения.

"Чтобы сломить своих оппонентов, сирийские власти десятилетиями использовали пытки. Сегодня пытки систематически и повсеместно применяются по отношению к тем гражданским лицам, которые подозреваются в оппозиционной деятельности", - заявил директор представительства Amnesty на Ближнем Востоке и в Северной Африке Филип Лютер.

Он добавил, что использование таких методов в таких масштабах можно квалифицировать как преступление против человечности.

Сирийское правительство регулярно отвергает обвинения в пытках.