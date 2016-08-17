Поимка кавказских ополченцев в Петербурге: в сети появилось видео "громкой" операции карателей из ФСБ

Соответствующие видео опубликовали местные СМИ.

На видео виден двор дома, в котором стоят несколько белых автомобилей и один автобус. В течение всего видео люди в форме песочного цвета загружают в один из автомобилей коробки. Позже они беспрепятственно покидают дом, также несколько человек Росгвардии заходят в подъезд дома.

При карательной операции ФСБшники убили двух кавказцев. Еще троих задержали, сообщает "Фонтанка".

Операция карателей из ФСБ по поимке кавказцев в жилом многоквартирном доме в Петербурге началась утром 17 августа. Во время нее были слышны хлопки и выстрелы, сообщали очевидцы.