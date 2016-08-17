Поимка кавказских ополченцев в Петербурге: в сети появилось видео "громкой" операции карателей из ФСБ
15:41, 17 августа 2016Мир
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В сети появилось видео, снятое одним из жителей дома Петербурга, в котором проводится спецоперация ФСБшников по задержанию ополченцев с Северного Кавказа.
ФСБшники в ходе карательной операции убили двух кавказцев / fontanka.ru
Соответствующие видео опубликовали местные СМИ.
На видео виден двор дома, в котором стоят несколько белых автомобилей и один автобус. В течение всего видео люди в форме песочного цвета загружают в один из автомобилей коробки. Позже они беспрепятственно покидают дом, также несколько человек Росгвардии заходят в подъезд дома.
При карательной операции ФСБшники убили двух кавказцев. Еще троих задержали, сообщает "Фонтанка".
Операция карателей из ФСБ по поимке кавказцев в жилом многоквартирном доме в Петербурге началась утром 17 августа. Во время нее были слышны хлопки и выстрелы, сообщали очевидцы.
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