Охотники за сокровищами обнаружили тоннель на месте поисков "золотого поезда" нацистов

Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на TVN24.

«Все фирмы, участвующие в раскопках, подтвердили наши данные. Но поскольку каждая фирма использует свое оборудование, в точных координатах существуют некоторые разночтения. Однако все данные подтверждают существование подземного тоннеля в указанном нами месте», - рассказал один из членов поисковой группы.

Предполагается, что длина железнодорожного состава достигает 150 м, а на его платформах установлены артиллерийские орудия. Его поиски ведутся на 65-м км железнодорожной ветки Вроцлав - Вальбжих.

Ранее сообщалось, что кладоискатели начали поиски «золотого поезда» нацистов в Польше.