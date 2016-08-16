Охотники за сокровищами обнаружили тоннель на месте поисков "золотого поезда" нацистов
22:01, 16 августа 2016Мир
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Георадары подтвердили факт наличия подземного тоннеля на месте раскопок поисковой группы, которая ищет в Польше «золотой поезд», перевозивший в конце Второй мировой войны награбленные нацистами ценности.
Все данные подтверждают существование подземного тоннеля / flickr.com/photos/lplewnia
Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на TVN24.
«Все фирмы, участвующие в раскопках, подтвердили наши данные. Но поскольку каждая фирма использует свое оборудование, в точных координатах существуют некоторые разночтения. Однако все данные подтверждают существование подземного тоннеля в указанном нами месте», - рассказал один из членов поисковой группы.
Предполагается, что длина железнодорожного состава достигает 150 м, а на его платформах установлены артиллерийские орудия. Его поиски ведутся на 65-м км железнодорожной ветки Вроцлав - Вальбжих.
Ранее сообщалось, что кладоискатели начали поиски «золотого поезда» нацистов в Польше.
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