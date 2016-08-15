У Эрдогана почувствовали себя униженными: ЕС не хочет давать безвизовый режим

Об этом сообщает Русская служба BBC.

"Турецкий народ травмирован. Вместо того, чтобы помочь Турции, (европейские страны) унижают нас", - заявил Чавушоглу. По его словам, Турция приложила огромные усилия, чтобы соответствовать условиям вступления в Евросоюз.

"Я спрашиваю себя, какое преступление мы совершили? Откуда такая враждебность?", - заявил министр.

Читайте такжеНАТО не ставит под сомнение членство Турции в альянсе

Чавушоглу дал Евросоюзу время до октября, чтобы предоставить Турции безвизовый режим. В противном случае он пообещал, что Турция заблокирует договор с ЕС по мигрантам.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 16 июля в Турции была совершена попытка государственного переворота. В стране ввели военное положение и комендантский час. Во время столкновений погибли более 260 человек. Премьер-министр страны Бинали Йылдырым заявил, что служба безопасности Турции взяла ситуацию под контроль.