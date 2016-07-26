Турция призвала Косово "принять меры" против журналиста, который пошутил про путч в Facebook

Об этом говорится в документе, который есть в распоряжении Reuters.

После попытки переворота 15 июля известный своими сатирическими постами журналист Берат Бужала написал в соцсети: "Призываю граждан Республики Косово, которые отдыхают в Турции оказать содействие армии". Комментарий сопровождался смайликом с высунутым языком, намекающим на его несерьезность.

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"Это наиболее серьезный переворот с момента появления Facebook", - отметил Бужала.

Турция является основным сторонником Косово, провозгласившего независимость от Сербии в 2008 году.

У журналиста Бужалы в Facebook около 40 тысяч подписчиков. Его новостной портал gazetaexpress.com является самым крупным в Косово – его читают около миллиона человек ежедневно. Издание критикует жителей Косово, которые поехали воевать в поддержку "Исламского государства" в Ирак и Сирию.

Как сообщает агентство, турецкое посольство в Пристине отправило ноту в МИД Косово с требованием принять меры в отношении журналиста.

"Министерству следует принять необходимые по закону меры в отношении журналиста", - сказано в письме. Оно было дополнено скриншотами комментариев в соцсети. Также упоминалось о недавно принятом в Косово законе о запрете участия граждан в вооруженных конфликтах в других странах.

В ноте посольства отмечалось, что закон предусматривает для таких людей, как Бужала, "тюремное заключение сроком от шести месяцев до пяти лет".

Напомним, в ночь на субботу, 16 июля, военные Турции совершили попытку государственного переворота. Во время столкновений, по последним данным, погибли более 260 человек.

В генштабе заявили, что организаторами переворота были представители ВВС и военной полиции. В Турции сроком на три месяца введено чрезвычайное положение.