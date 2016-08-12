В США рассматривают возможность введения санкций против РФ из-за взлома почты Демпартии

Об этом сообщает РБК со ссылкой на The Wall Street Journal со ссылкой на несколько источников, знакомых с вопросом.

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Введение санкций потребует от Белого дома официального обвинения России либо поддерживаемых ею хакеров во взломе сетей партии и последующей утечки информации. США обычно предпочитают не обнародовать информацию о тех, кто стоит за кибератаками, однако в 2014 году Вашингтон открыто обвинил Северную Корею во взломе сетей Sony Pictures Entertainment, напоминает издание.

Процесс принятия решения о санкциях может быть длительным, продолжает WSJ. Даже если должностные лица США придут к выводу, что хакеров поддерживала Россия, они должны будут взвесить целый ряд возможных реакций.