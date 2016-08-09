МОМ: более 260 тысяч мигрантов прибыли в Европу морем в 2016 году

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте организации во вторник, 9 августа, сообщает dw.

Из тех, кто добрался к берегам Европы, более 160 тысяч прибыли в Грецию, а более 100 тысяч - в Италию. В МОМ также сообщили, что в прошлом году за период с января по конец августа морем в Европу прибыли более 354 тысяч беженцев.

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В сообщении организации также отмечается, что количество погибших или пропавших без вести в Средиземном море в этом году составило 3176 человек. Это больше, чем за первые восемь месяцев прошлого года, когда погибли 2754 мигранта. Большинство смертей зафиксировано на пути в Италию.

Напомним, 5 июля во время 30 операций в Средиземном море спасли почти 4500 беженцев. В спасении принимали участие корабли итальянского морского флота, агентства по охране внешних границ ЕС Frontex и неправительственных организаций.

После существенного роста осенью прошлого года поток беженцев из Турции в Грецию удалось сократить благодаря соглашению между Брюсселем и Анкарой. С тех пор основной маршрут мигрантов в Европу пролегал через Италию.