Афины: соглашение между Турцией и ЕС относительно мигрантов преимущественно выполняется

Впрочем, Греция с беспокойством наблюдает за политикой Анкары после неудачного переворота, рассказал министр по вопросам миграции Греции Янис Музалас изданию Bild, передает Deutsche Welle.

Читайте такжеМИД Австрии: ЕС не должен идти на уступки Турции в вопросе визовой либерализации

"Конечно, мы обеспокоены, однако на данный момент количество людей, которые прибывают на наши острова не дают основания говорить о невыполнение того, о чем мы договорились", - цитирует министра агентство Reuters.

По мнению Музаласа, Евросоюз требует "плана Б" на случай разрыва соглашения Брюсселя и Анкары. По данным Международной организации по миграции, в этом году в Европу морем прибыли более 257 тысяч беженцев и мигрантов.