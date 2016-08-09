Путин хочет разместить авиабазу в Сирии на бессрочный период и на безвозмездной основе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального закона «О ратификации соглашения между РФ и САР Сирийской Арабской Республикой о размещении авиационной группы Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Сирии».

Его в Госдуму внес сегодня глава российского государства. Соглашение подписано в Дамаске 26 августа 2015 года.

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«Соглашение заключается на бессрочный период и временно применяется с даты его подписания. Применение соглашения прекращается по истечении одного года с даты получения уведомления одной из сторон о намерении прекратить действие Соглашения», - говорится в документе.

Отмечается, что финансирование расходов на реализацию Соглашения будет осуществляться в пределах бюджетных ассигнований федерального бюджета, выделяемых Минобороны России на соответствующий год.

Также в документе указано, российская авиационная группа размещена на территории Сирийской Арабской Республики по просьбе сирийской стороны и дислоцирована на аэродроме Хмеймим (провинция Латакия), который вместе с его инфраструктурой и необходимой территорией по согласованию сторон предоставляются в пользование Российской Стороне на безвозмездной основе.

Указано, что применение российской авиационной группы осуществляется в соответствии с решением ее командира по планам, согласованным сторонами. Состав российской авиационной группы определяется Российской стороной по согласованию с сирийской стороной.

При этом, вооружение, боеприпасы, оборудование и материалы, необходимые для выполнения российской авиационной группой задач по предназначению, для обеспечения безопасности и жизнедеятельности ее личного состава, ввозятся на территорию Сирии без взимания каких-либо сборов и пошлин.

В соответствии с документом личный состав российской авиационной группы беспрепятственно пересекает границу Сирии и не подлежит досмотру пограничными и таможенными органами сирийской стороны. Кроме этого, личному составу российской авиационной группы и членам их семей предоставляются иммунитеты и привилегии, аналогичные тем, которые предусмотрены в отношении дипломатического персонала дипломатического представительства.

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Российская авиационная группа освобождена от всех прямых и косвенных налогов, пользуется полным иммунитетом от гражданской и административной юрисдикции Сирийской Арабской Республики. Движимое и недвижимое имущество, архив и документы российской авиационной группы неприкосновенны. Транспортные средства и воздушные суда Российской Федерации, используемые в интересах российской авиационной группы, пользуются иммунитетом от досмотра, обыска, реквизиции, ареста и иных принудительных мер.

«Сирийская сторона не предъявляет никаких претензий Российской Федерации, ее авиационной группе и ее личному составу и не возбуждает против них никаких исков в связи с деятельностью российской авиационной группы и ее личного состава», - подчеркивается в пояснительной записке.