Россия не сократила присутствие в Сирии, несмотря на заявления о выводе войск - Reuters (фото)

Спустя месяц с того момента, как Владимир Путин заявил о выводе войск, контингент РФ в Сирии все так же силен, изменилась расстановка сил в технике: часть самолетов заменили ударными вертолетами, которые больше подходят для поддержки армии Асада в ближнем бою.

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Reuters проанализировал находящуюся в открытом доступе информацию и пришел к выводу, что поставки на российскую авиабазу Хмеймим на западе Сирии с 14 марта не сократились.

Снабжение продолжается по морскому маршруту, который называют "Сирийским экспрессом". Российские инженерные войска прибыли в древнюю Пальмиру. Кроме того, есть информация о том, что на территории страны появился спецназ из РФ. По мнению авторов расследования, это говорит о том, что Россия теперь намного более глубоко втянута в конфликт, чем это было ранее.

"Силы (РФ - УНИАН) не сократились никоим образом", - отметил редактор IHS Jane's Defence Weekly.

По его словам, российский контингент в Сирии так же силен, как и в конце 2015 года.

Объявление о выводе войск из Сирии, считают авторы материала, дало Путину передышку от связанного с его действиями в этой стране давления Запада. Кроме того, это возможность отремонтировать и привести в порядок активно используемые самолеты.

В четверг фото и видеоматериалы турецких блоггеров, которые ведут проект Bosphorus Naval News, запечатлели российский десантный корабль "Саратов" по дороге на базу РФ в Тартусе (к западу от Латакии - УНИАН), на борту которого было не менее 10 военных грузовиков. Добавим, что "Саратов" регулярно используется в поставках по "Сирийскому экспрессу".

Авторы материала отмечают, что в Минобороны РФ на их запрос по этому поводу никак не ответили.

"Мы убрали несколько самолетов и добавили ударные вертолеты. Во время перемирия мы не нуждаемся в таком количестве бомбардировщиков. А вертолеты летают ниже и больше подходят для наблюдения", - рассказал агентству полковник ВКС РФ.

Отмечается, что сейчас у России в Сирии есть около 30 вертолетов, среди них 8 Ми-28Н "Ночной охотник" и Ка-52 "Аллигатор", которые дислоцируются на базе Шайрат на юго-запад от города Хомс. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, которые получили аналитики IHS Jane.

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин приказал начать выводосновных сил РФ из Сирии с 15 марта.