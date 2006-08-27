Причиной катастрофы в США стала ошибка пилотов

Причиной катастрофы пассажирского самолета в штате Кентукки стала "серьезная и фатальная ошибка" пилотов. Об этом телекомпании Си-би-эс сообщили просившие не упоминать их имен официальные лица, знакомые с обстоятельствами трагедии.

Пилоты разбившегося самолета использовали для взлета полосу, которая была слишком короткой для разбега этой машины.

Диспетчеры аэропорта дали пилотам разрешение взлетать с взлетной полосы номер 22 и во время радиообмена в ходе руления на земле пилоты подтвердили, что получили именно такое разрешение, но после этого самолет был ошибочно направлен ими на взлетную полосу номер 26.

Длинна полосы номер 22 составляет 2,1 километра, в то время как длинна полосы номер 26 - в два раза короче и недостаточна для нормального взлета такого реактивного самолета как разбившийся "Бомбардье", упавший примерно в 1,5 километра от аэродрома.

Официальные источники, на которые ссылается Си-би-эс, сообщают также, что запись показаний радара, а также характер повреждений самолета указывают на то, что к моменту катастрофы он вообще не успел набрать необходимую для набора высоты скорость.

РИА "Новости"