В Мали убиты 5 миротворцев ООН

Это произошло, когда представители миссии попали в засаду, сообщается на сайте миротворческой миссии ООН MINUSMA, передает Deutsche Welle.

"По предварительным данным, пять миротворцев были убиты. Еще один получил серьезные ранения, его эвакуируют", - говорится в заявлении.

Руководитель миссии MINUSMA Махамат Салех Аннадиф осудил теракт. "Я решительно осуждаю это мерзкое преступление, которое, в дополнение к другим террористическим актам, нацелено против наших миротворцев - они составляют преступления против человечности согласно международному праву", - подчеркнул Аннадиф.

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На прошлой неделе джихадисты убили в Мали пятерых и ранили троих миротворцев из Чада. А на этой неделе погибли пять и получили ранения четверо малийских солдат. В общем минимум 64 миротворца миссии MINUSMA были убиты в Мали со времени ее введения в 2013 году.