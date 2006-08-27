Израильские вертолеты разбили ракетами броневик Reuters

Израильские ВВС нанесли сегодня новый удар по сектору Газа, вертолеты выпустили две ракеты. В пригороде административного центра Шаджая повреждена бронированная автомашина, принадлежащая агентству Reuters.

Ранены пять человек, находившиеся вне автомобиля, в том числе двое журналистов, сообщает NEWSru. Один из них - оператор Reuters, другой - репортер одной из арабских телекомпаний. По свидетельству врачей, все пострадавшие получили легкие осколочные ранения и направлены в больницу.

Журналисты занимались своей профессиональной деятельностью - снимали репортаж о проникновении израильских подразделений на палестинскую территорию.

Израильские военные признали свою причастность к обстрелу. Не разглядев опознавательных знаков - логотипа агентства и надписей TV, военные сочли, что автомобиль представляет для них "непосредственную угрозу" и вызвали авиацию.

Свидетели утверждают, что на машине белого цвета крупными буквами на трех языках - английском, арабском и иврите - были нанесены надписи Reuters и TV.