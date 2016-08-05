В Сирии боевики выдвинули условия возвращения тел экипажа российского вертолета

Об этом пишет ТСН со ссылкой на Reuters.

Группировка, называющая себя "Генеральный фонд по делам заключенных", о котором ранее ничего не сообщалось, потребовала в обмен на тела российских военнослужащих освободить заключенных, содержащихся в тюрьмах сирийского правительства и шиитского движения "Хезболла".

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Кроме того, группировка требует от сирийской армии снять блокаду со всех районов, а также доставить гуманитарную помощь жителям осажденных населенных пунктов.

В качестве доказательства боевики опубликовали видеозапись с документами, которые, как утверждается, принадлежат погибшим членам экипажа Ми-8.

Как сообщал УНИАН, 1 августа Минобороны РФ сообщило, что в провинции Идлиб в результате обстрела с земли был сбит российский военно-транспортный вертолет Ми-8, который возвращался на авиабазу Хмеймим после доставки гуманитарной помощи в город Алеппо.

На борту вертолета находились три члена экипажа и два офицера российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии. Ответственность за инцидент пока не взяла на себя ни одна группировка.

Таким образом, российская армия потеряла третий вертолет в Сирии. 24 ноября 2015 г. турецкие военные сбили российский истребитель, нарушивший воздушное пространство страны. На поиск экипажа, который катапультировался, были направлены два вертолета Ми-8, однако одна из машин попала под обстрел. Ми-8 был уничтожен огнем с территории, подконтрольной боевикам.

12 апреля в Сирии разбился российский боевой вертолет Ми-28Н «Ночной охотник», два пилота погибли. По состоянию на 19 июня Минобороны РФ подтвердило гибель 11-ти российских военнослужащих в Сирии.