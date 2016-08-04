Под Алеппо в результате авиаудара пострадал лагерь беженцев

Как сообщают наблюдатели в четверг, 4 августа, в лагере в целом проживают 115 семей, передает Deutsche Welle.

По меньшей мере 16 гражданских погибли в ходе всего 40 новых авиаударов на востоке города, который уже долгое время находится в осаде правительственных войск.

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Как сообщалось, в среду, 3 августа, войска сирийского правительства при поддержке российской авиации отбили ранее взятую повстанческими силами часть территории Алеппо.

Оппозиционные силы таким образом потеряли свои достижения после нескольких дней наступательной операции, которая началась в воскресенье в попытке прорвать осаду сил президента Башара Асада.